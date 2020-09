E' morto il dj Erick Morillo, autore di "I like to move it" del film "Madagascar"

Aveva 49 anni il dj Erick Morillo, noto al pubblico per aver composto "I Like To Move It", brano della colonna sonora del cartone animato "Madagascar". L'uomo è stato trovato morto nella sua casa in Florida, a Miami Beach.

Secondo le dichiarazioni della polizia, a casa del dj non sono stati trovati indizi che indicherebbero una morte violenta. Ovviamente, come dichiarato da un portavoce del dipartimento di Miami, sarà l'istituto di medicina legare a fare l'autopsia per giungere alle conclusioni.

Morillo era nato a New York e cresciuto in Colombia ed era conosciuto con lo pseudonimo di Reel 2 Real, utilizzato per la traccia "I Like To Move It" nel 1993.

Il dj, tra qualche giorno, si sarebbe dovuto presentare in tribunale per un caso di violenza sessuale. La presunta vittima sostiene di essere stata violentata nel sonno dal dj lo scorso dicembre. Inoltre, il DNA di Erick era stato trovato su diversi campioni prelevati dalla donna.

