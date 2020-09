Elettra Lamborghini, in ansia pre-nozze, svela i suoi programmi dopo il matrimonio

Manca ormai pochissimo al 26 settembre, il giorno in cui finalmente Elettra Lamborghini e Afrojack si sposeranno. E la cantante, dopo aver passato l'addio al nubilato a Capri, ha svelato quali sono i suoi progetti post-nozze.

Durante un momento dedicato ai suoi follower di Instagram, in cui ha risposto alle loro domande, Elettra ha raccontato come si sta preparando, se sta facendo altri lavori e che cosa farà una volta convolata a nozze con il dj olandese.

Alla domanda "ansia pre-matrimonio?" Elettra risponde di essere esausta e di non poterne più. La cantante, infatti, sperava di arrivare al giorno del matrimonio rilassata e riposata, ma purtroppo non è così. La Lamborghini, infatti, è impegnata con tre programmi televisivi. Inoltre, Elettra ha spiegato di essere in un momento della sua vita molto frenetico: il fatto di avere sempre troppe cose da fare le mette molta ansia.

E dopo le nozze? Elettra è prontissima a tornare al lavoro: infatti si metterà a preparare il suo prossimo album, che arriverà dopo Tweking Queen, suo primo fortunatissimo album.

