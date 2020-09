Cardi B vuole restare single e dedicarsi alla carriera

Cardi B ha chiesto il divorzio. Qualche giorno fa, la cantante ha fatto sapere a tutti che la sua relazione con Offset è giunta al termine. In una recente intervista, ha detto di voler rimanere single e di volersi dedicare alla carriera... anche se ha una fila lunghissima di uomini che aspettano di uscire con lei.

Ecco quali sono state le parole della cantante: "Potrei frequentare qualsiasi uomo voglia. I miei DM sono intasati. Ma non voglio uscire con nessuno, sono così focalizzata sul mio business che è pazzesco". Ha commentato anche la fine della sua relazione con Offset: "Non potete ferire i miei sentimenti sbattendomi in faccia il divorzio perché alla fine sono io quella che ha deciso di andarsene. Non volevo aspettare che lui mi tradisse di nuovo. Non volevo aspettare di essere coinvolta in un'altra controversia con lui. Ho deciso di andarmene. Se avessi voluto rimanere, sarei rimasta. Ho deciso di andarmene".

La causa della separazione definitiva, quindi, sono state le continue scappatelle di lui, a cui Cardi B non era più disposta a sottostare. Già nel 2018 l'artista aveva chiesto il divorzio, poi però i due si sono riappacificati.