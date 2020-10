Benji ha stravolto il suo fisico e mostra l'incredibile trasformazione sui social

Benjamin Mascolo, ex del duo Benj e Fede e fidanzato con Bella Thorne, ha condiviso con i fan sul suo canale Instagram due foto a confronto che testimoniano la sua incredibile trasformazione.

In uno scatto di qualche anno fa, che risale al periodo in cui era appena adolescente, Benji appare un po' in sovrappeso e decisamente diverso dal ragazzo dal fisico asciutto e super-palestrato che conosciamo oggi.

Nella didascalia che accompagna le due foto, l'artista 27enne ha scritto: “Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli". Poi aggiunge: "Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco”.

Per il momento non è chiaro a quale "nuovo inizio" il cantante faccia riferimento. Qualcuno ipotizza che la novità potrebbe avere a che fare proprio con l’attrice americana di cui Mascolo è innamoratissimo. Tuttavia bisognerà attendere aggiornamenti ufficiali per saperne di più...

(Credits photo: Instagram/b3nm)