Miley Cyrus interpreta "Gimme more" di Britney Spears: fan in visibilio

Miley Cyrus incanta il suo pubblico con una sua personalissima versione di "Gimme more" di Britney Spears, pubblicata sui social. Uno dei pezzi più famosi della regina del pop, trova una nuova veste e ha fatto letteralmente impazzire i fan di entrambe.

La star di "Wrecking Ball" non ha mai fatto mistero della sua ammirazione verso Britney, più volte l'ha citata come fonte di ispirazione per la sua musica. E ora lo ha dimostrato concretamente con questo omaggio bellissimo. "Gimme more" è stato un successo planetario, probabilmente il brano più iconico della voce di "... Baby one more time": uscito nel 2007, è stato il singolo apripista dell'album "Blackout", e ha subito conquistato il cuore del pubblico.

Nel frattempo, Miley sta lavorando alla sua prossima fatica discografica, che vedrà la luce a breve, come lei stessa ha dichiarato.

Qui il video della performance che in pochissime ore ha totalizzato oltre 2milioni e 500mila visualizzazioni.