J Balvin: concerto su Fornite per Halloween

Novità in vista per Fornite. Epic Games ha deciso di inserire nella piattaforma la possibilità di partecipare a eventi in-game. È così che la società ha organizzato un concerto dell'artista colombiano J Balvin, in occasione della festa di Halloween. La performance andrà in scena sul palco principale - ovvero il palcoscenico della vita reale costruito a Los Angeles - e sarà possibile essere presenti tramite la modalità Party Royale il 31 ottobre alle 21:00.

Con la pandemia, lo sviluppatore ha puntato molto su questo tipo di eventi su Fortnite: costretti a casa, era l'unica modalità di svago e divertimento. J Balvin darà metterà in risalto la cultura latina e hip hop. Si preannuncia un live fuori dal comune, una cosa mai vista prima. La prima performance che avrà luogo tramite la tecnologia XR di Epic.

Dalla società non si sbilanciano oltre, l'unica cosa che possiamo fare ora è aspettare la notte di Halloween per partecipare all'originale evento.