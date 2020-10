Anna: in arrivo il nuovo singolo intitolato "Fast"

Dal suo account Instagram Anna ha annunciato ai fan che presto uscirà il suo nuovo inedito, prodotto da Young Miles: "Fast", questo il titolo del brano, sarà disponibile a partire da giovedì 5 novembre.

Una data da segnare in agenda per non perdere questa uscita, visto il successo della precedente hit "Brando" (che ha lanciato la sua carriera musicale permettendole di entrare nelle playlist di tutto il mondo) e le eccellenti collaborazioni già collezionate dalla giovane artista con personaggi come Ghali, Dark Polo Gang, Mambolosco, Boro Boro e Guè Pequeno.

Con "Fast", però, Anna mostra la sua voglia di sperimentare: si tratta infatti di un brano in cui cambia sound e si mette nuovamente alla prova. Insomma, non resta che attendere questa prossima uscita per scoprire di cosa si tratta.

(Credits photo: Instagram/annapep3)