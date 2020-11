Ariana Grande rinvia il tour al 2022 per non mettere in pericolo i fan

Ariana Grande ha deciso di rimandare il tour del 2021 all'anno successivo perché l'emergenza Covid non permette di pianificare il suo futuro sui palchi.

Quindi niente viaggi ed eventi per la sicurezza dei suoi fan e di tutto il suo gruppo di lavoro. Lo ha detto chiaramente Ariana in un'intervista al canale Zach Sang Show su YouTube: "Non credo che la gente potrà andare in tour prima del 2022. Non la vedo come una possibilità e non mi sento al sicuro, non voglio mettere in pericolo i miei fan. Non penso che sia sicuro, con lo stato in cui versa il mondo in questo momento, non è sicuro per le persone viaggiare e andare agli spettacoli. Non è realistico. Non so perché la gente faccia finta che i loro tour stiano per essere realizzati, li rimandano all'estate e penso: Ah, buona fortuna!".

Ariana Grande ha pubblicato il 30 ottobre 2020 il suo sesto album in studio, Positions. Nel 2018 ci ha regalato Sweetener, nel 2019 è tornata con Thank U, Next. Insomma tre anni e tre album e un ultimo tour nel 2019. Anni ricchi di successi e di intenso lavoro per Ariana.

Spiega la cantante: "Mi è piaciuto fare gli album Sweetener e Thank u, next e fare il tour insieme. Quindi, forse, quando uscirà il prossimo e quando la pandemia migliorerà, sarà un buon momento per pensare ad un nuovo tour".

La cantante fa coppia fissa da un po' con Dalton Gomez. Su Instagram si vede la coppia cantare insieme una delle canzoni del nuovo disco Positions. Al termine della canzone i due si sono dati un bacio. La loro relazione va avanti da 7 mesi e hanno trascorso il lockdown iniziando la loro convivenza. Un buon motivo per restare in casa e rinviare il tour!

(Credits photo: Instagram/arianagrande)