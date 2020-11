Covid: Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale

Dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus, Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni sembrano infatti peggiorare.

Alla cantante è stata diagnosticata una polmonite bilaterale, è lei stessa a darne l’annuncio sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Il ricovero è avvenuto nell'ospedale di Vimercate, in Brianza, per il sopraggiungere di una polmonite, complicanza tipica del Covid-19.

Nei giorni scorsi la Zanicchi aveva rassicurato il suo pubblico affermando che si sentiva bene e che sarebbe stata curata in casa. In seguito, una polmonite bilaterale l'ha costretta al ricovero ospedaliero e a respirare con l'ausilio dell'ossigeno: "Purtroppo sono finita in ospedale, perché c'ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po'. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi".

Dopo aver parlato ai fan, Iva ha tenuto a ringraziare anche il personale medico: "Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus".

(Credits: Instagram/ivazanicchireal)