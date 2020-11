Ricky Martin vorrebbe il quinto figlio: “Amo le grandi famiglie”

Ricky Martin ha quattro figli avuti da madre surrogata, due gemelli, Matteo e Valentino, che hanno 12 anni, Lucia che ha 2 anni e Renn, nato nell’ottobre del 2019. Il re del pop latino, però, vorrebbe allargare ulteriormente la sua famiglia insieme a suo marito, il pittore e artista siriano Jwan Yosef, con il quale è sposato dal gennaio del 2018.

A Entertainment Tonight ha rivelato: “La gente pensa che sono un pazzo ma amo le grandi famiglie – ha detto - ho un paio di embrioni che mi stanno aspettando. Non so, vedremo. Jwan sta impazzendo, non diteglielo”. Ricky Martin, infine, ha parlato anche dell’ipotesi dell’adozione: “È un’opzione ed è molto bella, ma sfortunatamente per gli uomini gay è molto difficile adottare in alcuni paesi”.

Nel frattempo, Ricky Martin si sta occupando dei suoi quattro bambini che stanno crescendo, soprattutto i due gemelli che ormai sono quasi entrati nella delicata fase dell’adolescenza, un periodo non semplice da seguire e da comprendere per un genitore.

Il cantante lo sa bene: “La pre-adolescenza è alla porte e per giunta stanno vivendo il lockdown. È un continuo: ‘Togliti di mezzo. Questa è la mia stanza, non la tua’ – ha raccontato l’artista - Ma sono dei ragazzi davvero intelligenti. Vanno molto bene a scuola considerando il periodo che stiamo attraversando. Hanno una bellissima sorellina e un bellissimo fratellino e sono molto protettivi con loro. Sono molto, molto orgoglioso dei miei figli – ha concluso - e molto fortunato ad avere la mia famiglia”.