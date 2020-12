All’asta un pomeriggio con i Ferragnez per sostenere Valentina Pitzalis

Una gara di solidarietà è stata sponsorizzata da Chiara Ferragni e Fedez che questa volta si schierano a favore di Valentina Pitzalis, la donna bruciata viva dall’ex marito nel 2011.

Oltre a una donazione personale, la coppia ha deciso di mettere all’asta su eBay un pomeriggio con loro: il ricavato aiuterà la Pitzalis a pagare le spese legali rimaste a suo carico dopo la terribile violenza che le ha lasciato il volto sfigurato. La cifra che la vittima deve sostenere per le spese legali è molto alta: 98mila euro.

Valentina Pitzalis è stata vittima del suo ex marito, Manuel Piredda, che le gettò addosso della benzina e le diede fuoco. Dopo essere rimasta nel rogo per venti minuti, venne soccorsa e salvata dai pompieri. Allora Valentina aveva 27 anni e da quella tragedia si svegliò in un letto d'ospedale col volto completamente sfigurato, una mano amputata e l'altra gravemente danneggiata. Fedez e la Ferragni in un video condiviso su Instagram raccontano: "a causa di una serie di spiacevoli vicissitudini giudiziarie, non è ancora riuscita a chiudere i conti con il passato. Motivo per cui siamo qui."

Ecco il video-appello della coppia su Instagram.

L’asta su Ebay, che si chiuderà tra cinque giorni, ha già ottenuto 158 offerte e ha superato gli 11mila euro. "Fantastici, vi amo" il commento della Ferragni. Immediati anche i ringraziamenti della Pitzalis alla coppia: "Sono felicissima e piango di gioia. Sono due persone straordinarie e non smettono mai di dimostrarlo. Vi sarò eternamente grata".

Credits photo: instagram/chiaraferragni