Taylor Swift dona 13mila dollari a due mamme single in difficoltà

Se c'è un'artista che non si tira indietro quando si tratta di aiutare gli altri, questa è Taylor Swift. Ha da poco rilasciato un nuovo album (a pochissima distanza dal precedente) e non dimentica di dare una mano a chi è in difficoltà. Dopo aver letto la storia di due donne - mamme single - senza lavoro, Tay Tay ha deciso di donare loro 13mila dollari a testa (il 13 è il suo numero fortunato).

La prima fortunata è Nikki. A causa della pandemia non ha potuto iniziare il lavoro per la quale era stata assunta. Ora ha qualche debito alle spalle e non sa se riuscirà a festeggiare come si deve il Natale con i suoi figli.

Questo il messaggio della cantante per Nikki: "Nikki, ho letto di te sul Washington Post e ho pensato che sei stata molto coraggiosa a condividere la tua storia. Mi dispiace per tutto quello che hai dovuto passare quest'anno e ti volevo mandare questo regalo, da una ragazza di Nashville all'altra. Con amore, Taylor".

Poi c'è Shelbie che ha perso il lavoro, ma non ha potuto trovarne un altro per stare accanto alla figlia in ospedale. Per lei, il pensiero di Tay Tay è questo: "Nessuno dovrebbe sentire il livello di stress che è stato messo su di te. Spero che tu e la tua bella famiglia passiate delle fantastiche feste".