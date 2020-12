Lady Gaga sfoggia un nuovo look con i capelli lilla pastello

Come la sua collega Madonna, anche Lady Gaga ci ha abituati a dei repentini cambi di look, spesso piuttosto eccentrici. E quindi l’ennesimo colpo di testa non si è lasciato attendere troppo. Nell’ultima immagine postata su Instagram si vede la popstar con un nuovo colore di capelli, un bellissimo lilla pastello.

Questa tendenza sembra ormai inarrestabile, tanto da aver conquistato anche Lady Gaga che ha voluto sorprendere i suoi fan sia con l'uscita del nuovo album “Chromatica”, con un nuovo sgargiante hairstyle. La super star di "Stupid Love" ha provato diverse nuance pastello, dall’azzurro al biondo oceano, dal rosa (nello spot per Valentino) al lilla pastello.

"Queste vacanze sono così importanti #bekind #loveyourself #spreadjoynotgerms #staysafe", ha scritto nella didascalia del post. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram la cantante indossa una felpa rosa - come fosse un abito - con il collo tagliato e con lo slogan "Be Kind”.

I capelli tinti con sfumature pastello hanno conquistato proprio tutti: dai NIP ai VIP, il colore impazza.