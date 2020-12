Ghali fa coppia con l'attaccante Samuel Eto’o nel video di "1993"

Ghali ha pubblicato il video di "1993", singolo estratto dall'album "DNA Deluxe X". L'artista ha voluto accanto a sé gli amici di una vita, e così alla clip hanno partecipato: Cilu, Dende, Fawzi, Hicham, Joel, Nathan, Sami, Samuel e Davide Dev. Ma non solo, c'è anche un ospite di eccezione. Si tratta del campione di calcio Samuel Eto’o, che veste i panni di un allenatore.

Il calciatore è sempre stato in prima linea nella lotta al razzismo, e ha moltissimi punti in comune con il cantante di Cinisello Balsamo: questo potrebbe essere l'inizio di una stretta collaborazione tra i due. In "1993" (anno di nascita di Ghali), l'artista ripercorre tutto il percorso che ha fatto per arrivare dove si trova oggi. Dalle prime battute d'arresto al successo. Un pezzo che fa riflettere e, allo stesso tempo, fa ballare con le sue atmosfere groove.

Ecco qui il video.