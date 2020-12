Sanremo 2021: ecco i BIG che parteciperanno al Festival

Finalmente ci siamo! Amadeus ha annunciato i cantanti in gara della categoria Campioni di Sanremo 2021. Il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival sarà sul palco dell'Ariston per la seconda volta, ma ancora non si sa da chi sarà affiancato.

Nel 2021, la kermesse si terrà dal 2 al 6 marzo, con circa un mese di ritardo rispetto alla tradizione. La decisione è stata presa a causa delle restrizioni per contrastare il Covid-19. Non si sa, purtroppo, inoltre, se sarà presente il pubblico durante il Festival.

Ecco i nomi dei BIG di Sanremo 2021, svelati da Amadeus durante la serata finale dedicata a Sanremo Giovani:

1. Francesco Renga con "Quando trovo te";

2. Coma_Cose con "Fiamme negli occhi";

3. Gaia con "Cuore amaro";

4. Irama con "La genesi del tuo colore";

5. Fulminacci con "Santa Marinella";

6. Madame con "Voce";

7. Willie Peyote con "Mai dire mai, la locura";

8. Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato";