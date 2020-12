I messaggi di Morgan ad Amadeus dopo l’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani: “M***a umana, siete degli infami e dei miserabili”

Com’è ormai noto, il brano che Morgan aveva presentato per Sanremo 2021 è stato scartato e il cantante non ha preso molto bene questa decisione. L’artista ha rivelato subito pubblicamente la decisione della commissione del Festival, prima, dunque, che fosse resa pubblica la lista dei big in gara. Oltre a questo, Morgan ha anche criticato duramente sia Amadeus che l’organizzazione della stessa kermesse: “L’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo – ha detto nei giorni scorsi - che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate”.

“Tutto questo è decisamente comico – ha proseguito - Infatti il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarrangiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere”.

Queste parole sono costate care a Morgan, perché la Rai ha deciso di escluderlo anche dalla giuria di Sanremo Giovani della quale avrebbe dovuto far parte, dopo aver selezionato i primi dieci cantanti finalisti di “AmaSanremo”. In una nota, la Rai comunica: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.

La decisione della Rai ha fatto infuriare Morgan ancora di più, al punto che ha deciso di pubblicare su Instagram due messaggi che pare abbia inviato direttamente ad Amadeus. Nel primo c’è scritto quanto segue: “Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da me**a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”. Nel secondo messaggio, invece, Morgan ha scritto: “Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”. La risposta di Amadeus, se mai ci sia stata, non è stata resa nota. Morgan, però, ha battuto davvero tutti i record: è riuscito a fare scalpore molto prima dell’inizio del Festival.

Poche ore fa, inoltre, l’ex frontman dei Bluvertigo ha deciso di raccontare la vicenda con una specie di filastrocca pubblicata su Instagram.