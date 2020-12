Laura Pausini decide di concedersi una vacanza dopo 2 anni di lavoro senza pause

In questi ultimi due anni Laura Pausini non si è fermata un attimo. Per questo motivo, in vista del Natale, ha deciso di concedersi una vacanza e di prendersi una pausa da tutti i suoi impegni. Il suo prossimo appuntamento è fissato per il 17 gennaio del 2021, quando la cantante si esibirà agli International Peace Honors.

Fino ad allora, però, l’artista si dedicherà solo a sé stessa e ai suoi cari. “FINITO! Sono in vacanza – ha scritto in un post su Instagram - Avevo detto a fine 2018 che mi prendevo 2 anni per vivere e scrivere. Poi in realtà ho lavorato tutto il 2019, tra il tour con Biagio in Italia e altri impegni all’estero... e quest’anno, seppur da casa, non mi sono fermata praticamente mai. Ho cercato di accontentare tutte le richieste che sono arrivate, vista la situazione in cui tutti ci troviamo e ho cercato di dare il mio contributo come meglio potevo ma lavorare da casa, almeno per me, è stato complicato... tra Europa e America sono andata a dormire quasi sempre alle 5 del mattino (alcuni di voi lo sanno perché mi avete beccata a scrivere qui di notte) e devo dire che sì, adesso sono sfatta – ha confessato, per poi continuare - Poi però quando penso alle persone che lavorano negli ospedali so di non potermi lamentare mai. Penso spesso a tutti loro. E non so definire questo tempo, questa esperienza che stiamo tutti vivendo. So solo che mi sento fortunata e voglio ringraziarvi per l’affetto che da lontano ricevo ogni giorno. Mi mancate tanto”.

In questo e in altri post, la cantante ha svelato ai fan come saranno le sue feste quest’anno: in alcune foto Laura ha mostrato il suo albero di Natale, le decorazioni e il suo outfit natalizio, un elegante completo grigio. In uno dei messaggi, l’artista ha spiegato che quest’anno trascorrerà le feste lontano dai suoi genitori, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: “Mamma, guarda, ti regalo un sorrisone perché anche se alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato, comunque stiamo tutti bene nella nostra famiglia e sappiamo che questo è ciò che più conta. Mi sono vestita come avrei fatto il 25 sera a casa da voi, e visto che ti piace tanto che io sia elegante per le nostre feste in famiglia, lo indosso oggi per dirti che tu e babbo e Silvia e tutta la famiglia mi mancate tanto e vi voglio bene. A questo punto il 25, mettiamoci tutti più comodi e prepariamoci per lunghe videochiamate, tv, musica, film e... chili di cioccolata!”.