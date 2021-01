È uscito il videoclip di “SaN LoREnZo” di Alfa feat. Annalisa

È uscito il videoclip di “SaN LoREnZo”, il singolo di Alfa e Annalisa. Il brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, nella sera in cui si affidano i desideri alle stelle. Diretto da William9, il video è uno storytelling intimo che ripercorre attimi di vita di ciascuno di noi, racchiusi in un’unica stanza come fosse uno scenario interiore che riporta a galla i nostri ricordi.

Ispirandosi al significato della canzone, il regista ha voluto attraversare tutti mondi in unico piano sequenza. Alfa e Annalisa si muovono rapidamente come fantasmi, tra passato e presente, passando da ambienti vuoti ad altri che sono pieni di memorie. Per realizzare il video la canzone è stata destrutturata: i due artisti hanno cantato in reverse a velocità diverse e il tutto è stato poi ricostruito in fase di montaggio.

“Il set del video rappresenta la nostra mente. I diversi ambienti - racconta Alfa - sono ricordi con cui si deve convivere, e aspirazioni che ci spingono ad andare avanti. Ogni giorno occorre fare i conti col passato, la memoria umana è limitata eppure ci sono ricordi da cui non è possibile staccarsi, e sono proprio quelli a segnare l'avvenire di ciascuno. Non significa che le esperienze difficili siano una condanna o che un passato felice basti per tutta la vita futura. La coscienza di sé e della propria storia, sono il primo passo per ottenere la libertà di scegliere la propria strada. Io ed Annalisa ci siamo divertiti tantissimo sul set e credo sia venuto fuori qualcosa di molto originale”.

Il featuring con Annalisa rappresenta per Alfa, giovane cantautore genovese, la prima collaborazione in ambito musicale. Con l’uscita del nuovo singolo ha creato inoltre il videogioco gratuito “SaN LoREnZo”, un’app scaricabile da Apple Store e Google Play.