Emma e Alessandra Amoroso insieme in “Pezzo di cuore”

Un duetto per celebrare una lunga amicizia. Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno annunciato il nuovo brano “Pezzo di cuore”, in uscita il 15 gennaio e che le vedrà per la prima volta cantare insieme.

Se in passato le due vincitrici di Amici si erano esibite in coppia sul palco dell’Arena di Verona e all’Ariston di Sanremo, sulle note di “Non è l’inferno” portato al trionfo da Emma, mai prima d’ora avevano dato vita a un featuring.

Un regalo di inizio anno che giunge a suggellare dieci anni di amicizia. Entrambe hanno postato la stessa foto sui social, mandando in visibilio i fan: “PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... LA MUSICA”, ha twittato Alessandra Amoroso.

PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!♥️

Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... LA MUSICA !

Grazie mio pezzo di ♥️

Da par suo Emma aveva lasciato trapelare qualcosa lanciando un indizio a Capodanno, giorno in cui aveva pubblicato il video dell’esibizione veronese con l’amica. Partite dalla stessa terra, il Salento, le due cantanti hanno condiviso il percorso davanti alle telecamere.

La Amoroso, classe 1986, si è aggiudicata il talent show di Maria De Filippi nel 2009, mentre Emma Marrone, due anni più grande di lei, le è succeduta nell’albo d’oro trionfando un anno più tardi.

A raccontare la genesi della canzone, sulle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni, è stata la più grande: “Mentre ero a Milano per X Factor, in un momento libero, ho lavorato in studio con Dario Faini a questa canzone, che Dario ha scritto con Davide Petrella, e più ci lavoravo sopra più mi dava l’idea di una conversazione tra due persone, tra due donne che si vogliono bene. Così gliel’ho fatta ascoltare”. Ad arricchire il racconto in maniera divertente è stata la Amoroso: “In realtà mi ha detto: ‘Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte io quest’altra’, poi ha chiuso la chiamata”.

Le due artiste pugliesi sono reduci dai grandi successi ottenuti nell’ultimo periodo, rispettivamente con i singoli “Latina” e con “Karaoke” insieme ai Boomdabash.

