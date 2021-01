Dua Lipa non gestirà più personalmente i profili social: troppa ansia

"Ogni volta che iniziavo a scorrere il feed del mio Instagram mi sentivo profondamente a disagio. Mi chiedevo come tutti avrebbero commentato le mie foto e stavo iniziando a perdere fiducia in me stessa". Queste sono le parole di Dua Lipa che, in una recente intervista, avrebbe svelato questo suo problema con i social.

Chi è sotto le luci dei riflettori sa bene quanto sia importante mantenere sempre un livello alto per non cadere nella rete degli haters. Succede anche alle persone comuni, figuriamoci alle celebrità. I social possono far scattare stati d'ansia: e così la cantante ha deciso di non gestire più personalmente Instagram. Si prende una pausa dai social. "Agli inizi della mia carriera – ha spiegato – nessuno sui social mi ha mai scritto cose cattive, poi la situazione è andata totalmente fuori controllo"

Per lei il disagio è iniziato con il video di "New love", singolo del suo album di debutto: "Ho iniziato a sentirmi inadeguata e a riempirmi di ansia e ogni volta salire sul palco diventava sempre più difficile".

Prendersi un momento per ristabilire il contatto con la realtà, lontano da internet, è importante per non compromettere la propria salute mentale. La testimonianza di Dua Lipa può aiutare tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione e non sanno come uscirne.

