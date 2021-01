Katy Perry e la dedica (con foto private) per il compleanno di Orlando Bloom

C'è qualcosa di più dolce delle dediche d'amore? La risposta è sicuramente no. O almeno non per Katy Perry, che nel giorno del 44esimo compleanno del suo Orlando Bloom ha deciso di dedicargli un pensiero bellissimo, corredato da alcune immagini intime.

Così la star della musica ha deciso di condividere con i follower questo giorno importante. E lo ha fatto in grande stile, commuovendo tutti. I due si sono conosciuti nel 2016 e, a parte un piccolo momento durato pochi mesi, non si sono più lascati. La scorsa estate poi è nata la loro prima figlia insieme... e da quel momento gli attimi di amore si sono triplicati.

Quelle della cantante sono parole che toccano il cuore: "Felice 44esimo compleanno amore mio, padre brillante della mia Dove e luccicante specchio che vede e riflette ciò che io non riesco ancora a vedere… Grazie per discutere sempre animatamente con me e non arrenderti mai… Sono grata che la mia luna abbia trovato il suo sole. Ti amo sei il mio mondo".

Qui le foto che ritraggono i due nel loro privato, mentre si lavano i denti e scherzano o durante le vacanze.