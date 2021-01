Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno insieme a Cologno per girare un video

Immaginate di girare per le strade della vostra città e di incontrare all'improvviso Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno. Questo è quello che è successo nella giornata del 15 gennaio a Cologno. I tre artisti si sono riuniti per girare un video.

Non sono di certo passati inosservati e intorno a loro si sono riuniti anche alcuni passanti, incuriositi soprattutto dallo staff numeroso che si sono portati dietro. Anche la Polizia Locale li ha seguiti e ha effettuato i controlli necessari. Tutto è risultato regolare: autocertificazioni alla mano e uno stand per effettuare i tamponi rapidi, visto che le riprese sono state fatte senza mascherina, per permettere agli artisti di cantare senza alcun rischio.

Le riprese son state effettuate soprattutto in interno. Hanno preferito come set alcune aree industriali dismesse. Non è la prima volta che i tre rapper sono protagonisti di una collaborazione. Qualche giorno fa, inoltre, Marracash ha annunciato la realizzazione del nuovo album.