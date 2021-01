Demi Lovato pubblica un video con un oggetto non identificato in cielo

Come sanno i più, Demi Lovato è appassionata di UFO. La cantante ha più volte reso nota la sua fascinazione ed è convinta che gli extraterrestri esistano. Per avvalorare la sua tesi, ha pubblicato anche alcune testimonianze.

Ora arriva un nuovo video, dove l'artista riprende il cielo con un oggetto non identificato che si muove in modo strano. Lei non è minimante preoccupata, anzi.

L'incontro con forme di vita aliene è stato possibile grazie alla meditazione. In una intervista di qualche tempo fa, l'artista aveva detto: "Ho scavato in profondità ho sperimentato non solo pace e serenità come mai prima, ma ho anche assistito ad avvistamenti incredibilmente profondi sia in cielo che a pochi metri di distanza da me".

Qui il video.