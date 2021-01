Mahmood, in arrivo il nuovo singolo

Mahmood sta per tornare in scena con un nuovo singolo. L’arrivo della canzone non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma gli indizi che il cantante milanese ha pubblicato su Instagram hanno fatto capire ai fan che molto presto ci saranno novità in proposito.

In queste ultime ore, infatti, l’artista vincitore di Sanremo con “Soldi” è tornato sui social dopo un periodo di quasi totale assenza e ha pubblicato due post molto significativi. Nel primo c’è un’immagine che lo raffigura in versione anime: assomiglia a un samurai e si trova all’interno di un cerchio nero coi contorni infuocati.

Nel secondo post, invece, Mahmood compare in primo piano e all’altezza del collo si vedono le sue mani, una delle quali è coperta da una specie di guanto nero con lunghi artigli. Nelle didascalie non ci sono indizi utili, ma solo emoticon e idiogrammi giapponesi, gli stessi che sono comparsi anche tra le sue stories.

Tutto questo ha scatenato la curiosità dei fan che hanno inondato questi post di commenti. Alla fine, dopo aver lanciato un countdown nelle stories, il cantante ha deciso di rispondere alle loro domande ed è proprio in questa occasione che ha confermato l’arrivo di un nuovo singolo. Mahmood non ha fornito molti dettagli perché evidentemente non vuole rovinare la sorpresa al suo pubblico, però ha detto che il titolo della canzone inizierà con un ideogramma, che non ci saranno featuring e che la musica del brano è stata composta di getto, mentre per il testo sono serviti più di due mesi.

A questo punto non resta che attendere la release di questo nuovo singolo che sta tenendo i fan di Mahmood sulle spine.