Confermato l'Eurovision 2021 (ma non sarà "normale")

Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno confermato l’edizione 2021 della manifestazione, prevista a Rotterdam dal 18 al 22 maggio, ma hanno escluso che possa essere un'edizione "normale". L'Eurovision 2020 era stato cancellato a causa del lockdown e sostituito da un programma senza competizione: il nostro Diodato aveva contribuito con una versione di "Fai rumore" girata all'Arena di Verona.

L'organizzazione, negli scorsi mesi, aveva ipotizzato quattro scenari: il cosiddetto "Piano A", un'edizione normale con pubblico e arena a capacità piena, è stata scartata. Si sta lavorando per il cosiddetto “piano B” che consentirebbe l’accesso all’evento dell’80% del pubblico, una sala stampa ridotta a 500 persone, così come gli eventi collaterali.

Sono anche pronti un "piano C" e un "piano D": il primo prevede uno scenario con restrizioni di viaggio e quindi ulteriori limiti, tra cui esibizioni pre-registrate e la sala stampa totalmente virtuale; il secondo invece, verrebbe attuato in caso di lockdown: Rotterdam farebbe da scenario, ma le esibizioni degli artisti sarebbero virtuali e registrate nei paesi di provenienza, senza pubblico e non ci sarebbero eventi collaterali.

Martin Österdahl, la persona ha capo dell'organizzazione, ha confermato: “L’Eurovision Song Contest farà decisamente il suo atteso ritorno questo maggio nonostante la pandemia ma, stanti le circostanze attuali, è purtroppo impossibile allestirlo nel modo in cui eravamo abituati. La sorveglianza, la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, dalle maestranze agli artisti, sono le nostre priorità principali. Seguiamo da vicino gli sviluppi internazionali e continuiamo ad esplorare e pianificare i tre possibili scenari (B, C e D) originariamente annunciati lo scorso autunno”.

Per l'Italia parteciperà il vincitore dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 Marzo. L'anno scorso l'Italia avrebbe dovuto essere rappresentata da Diodato, ma un suo ritorno quest'anno è stato escluso.