Taylor Swift ha reinciso "Fearless", il suo disco del 2008

L'aveva promesso, è stata di parola: Taylor Swift aveva rivelato la sua intenzione di reincidere tutti i suoi album pubblicati dal suo esordio al 2017, quando firmò per Universal. Si comincia già domani, 12 febbraio, con la pubblicazione del primo singolo da "Fearless (Taylor's version)", album originariamente uscito nel 2008. La nuova versione conterrà 26 canzoni, tra cui 6 inedite. Domani arriva "Love story", il primo estratto.

La storia è complessa: la Big Machine, l'etichetta per cui pubblicò i primi album, ha venduto i diritti dei "master" alla Ithaca Holdings LLC - guidata da Scooter Braun, manager di Justin Bieber, ad insaputa della cantante. La Swift è entrata in aperto conflitto con l'imprenditore, accusato di voler "sfruttare" la musica a suo piacimento senza volerla coinvolgere. La Swift ha pubblicato diversi post sulla questione, trasformando il conflitto in una battaglia sul controllo della musica da parte dell'artista.

Gli album in studio incisi e pubblicati da Taylor Swift per la Big Machine sono - nell'ordine - "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014) e "Reputation" (2017) e la Swift ha promesso di reinciderli tutti di modo da poter controllare la sua musica, togliendo così valore alle registrazioni originali.

Ecco il post in cui Taylor Swift spiega la decisione di partire da "Fearless":

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl pic.twitter.com/Vjyy2gA72O