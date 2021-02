Sanremo, le nuove quotazioni dei bookmaker: ecco i favoriti

A due settimane dall’inizio del Festival, cambiano le quote dei bookmaker sui candidati alla vittoria di Sanremo 2021. Il motivo? La stampa ha ascoltato in anteprima le canzoni e diverse testate hanno dato i voti alle canzoni. Così tra i favoriti spunta un altro duo, un nome assolutamente inaspettato: quello di Colapesce e Dimartino.

Le varie agenzie continuano a dare per favorito un altro duo, quello composto da Francesca Michielin e Fedez. Il rapper e la cantante, in gara con ”Chiamami per nome” hanno quasi per tutti le quote più basse. Ma in diversi casi i due cantautori siciliani, in gara con “Musica leggerissima”, sono dati alla pari, per effetto dei giudizi lusinghieri dei critici. Un effetto simile anche per le canzoni di Willie Peyote, Coma Cose, Fulminacci, La Rappresentante Di Lista: tutti, fino a qualche giorno fa, considerati outsider. Ben piazzati nelle quote Max Gazzè, Madame, Malika Ayane, Ermal Meta, Irama.

In un caso, c’è anche chi propone quote relative al Premio della Critica, assegnato dai giornalisti accreditati alla sala stampa del Festival: il favorito è Willie Peyote seguito da Bugo e dagli stessi Colapesce e Dimartino.

Tra i meno papabili per la vittoria, secondo i bookmaker, ci sono Extraliscio con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Random, Fasma e Orietta Berti.