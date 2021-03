Achille Lauro, ecco la tracklist del suo nuovo disco

Sarà davvero il suo ultimo disco? Oggi Achille Lauro ha condiviso con il proprio pubblico un ulteriore importante particolare: la tracklist del nuovo album "Lauro", in uscita il 16 aprile. Come si evince da tre post Instagram caricati oggi pomeriggio, l’album sarà diviso in lato A e lato B, e conterrà 13 tracce. Secondo quanto comunicato dall'artista romano sarà il suo "ultimo disco in carriera". Sta imitando un'altra volta David Bowie?

"Lauro" sarà un vero e proprio evento "per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio". Un disco "per tutti gli incompresi, come lo siamo noi". Queste le parole scelte da Achille Lauro per presentare il nuovo, atteso lavoro. I quadri sanremesi si sono ritagliati un posto fisso in prima pagina per l’intera durata della kermesse musicale. Non poteva esserci momento migliore per rivelare una nuova, fatidica tappa del suo percorso artistico.