Elettra Lamborghini: "Da twerking queen a Covid queen"

"Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti...e ho preso il Covid", ha spiegato Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram, annunciando di essere risultata positiva. La cantante ha condiviso diversi video in cui tranquillizza i fan sul suo stato di salute, mostrandosi energica e scoppiettante: "Sto veramente bene. Al massimo ho un po' di tosse e mi cola il naso". Nonostante la notizia, la cantante sdrammatizza con la proverbiale ironia: "Da Twerking Queen a Covid Queen". Poi ha continuato: "Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che purtroppo è finita in ospedale", ha aggiunto, lanciando alla fine un appello ai suoi follower: "Mi raccomando indossate la mascherina, se no lo prendiamo tutti questo Covid".

