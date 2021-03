Madame, le canzoni e i duetti del suo album di debutto

Sul palco dell'Ariston ha emozionato con la splendida "Voce", traccia che ritroveremo nel suo omonimo album d'esordio, in uscita il 19 marzo. Madame ha anche svelato i nomi di tutti gli ospiti con i quali ha collaborato: Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Guè Pequeno, Villabanks, Shablo, Dardust, Ernia, Gaia e Blanco. Al momento l’artista ha all’attivo nove singoli che hanno visto la luce tra il 2018 e il 2021: “Anna” (2018), “Sciccherie” (2018, disco d’oro), “17” (2019, disco d’oro), “La promessa dell’anno” (2019), “Baby” (2020, disco d’oro), “Sentimi” (2020), “Spaccato” con Don Joe & Dani Faiv (2020), “Il mio clito” (2020) e “Il mio amico” con Fabri Fibra (2021). E non mancati feat e collaborazioni prestigiose come quelle con Marracash, Dardust, Ghali, Fabri Fibra e i Negramaro. Questo suo primo progetto, dopo l'ottava posizione al Festival di Sanremo, è un importante banco di prova.

1. ISTINTO

2. VOCE prod. Dardust

3. IL MIO AMICO con Fabri Fibra

4. BUGIE con Rkomi e Carl Brave

5. BABAGANOUSH con i Pinguini Tattici Nucleari

6. DIMMI ORA con Guè Pequeno

7. CLITO

8. MOOD con Villabanks

9. NUDA FT con Ernia

10. BAMBOLINE BOLIVIANE

11. MAMI PAPI prod. Shablo

12. BABY

13. LUNA con Gaia

14. AMICONI (freestyle)

15. TUTTI MUOIONO con Blanco e Michelangelo

16. VERGOGNA