Lana Del Rey e il mistero prima del nuovo album

Un mistero racchiuso in una frase. Il 19 marzo sarà finalmente disponibile “Chemtrails over the Country Club”, nuovo album di Lana del Rey. A pochi giorni dall’uscita del progetto, l’artista ha condiviso un messaggio e un video decisamente enigmatici: “Bene! Cosa dire! Questo è il mio ultimo post mentre il mio album si avvicina rapidamente. Grazie mille a tutti i miei amici per il vostro supporto fino ad ora e per tutto. Finché non ci rivedremo, sarò là fuori da qualche parte correndo con i lupi”.

In allegato a questo messaggio un video che riprende il teaser del singolo “White Dress”, uscito poche settimane fa. Lana Del Rey non aggiunge altro alle informazioni già trapelate sul nuovo disco, come la cover e la tracklist e il singolo che ne anticipa l’uscita. Insomma per saperne di più bisognerà aspettare ancora tre giorni per poter stringere tra le mani “Chemtrails over the Country Club” e, forse, capire il senso di questo ultimo messaggio.