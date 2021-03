Latin Music Awards: la vittoria di Daddy Yankee

Dopo l’apprezzata release "Problema", che è vicina a toccare la soglia dei 20 milioni di stream su Spotify, il cantante portoricano Daddy Yankee è stato insignito di un importante riconoscimento. L’ASCAP (The American Society of Composers, Authors and Publishers) ha infatti reso noti i vincitori dei Latin Music Awards 2021. E DY, per la terza volta in carriera, si è aggiudicato il premio di Songwriter of the Year, dopo le vittorie nel 2019 e nel 2017. Il premio di canzone dell’anno è andato a "Tusa", la collaborazione di successo tra Karol G e Nicki Minaj.

