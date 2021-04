Kim Kardashian e i balletti su TikTok

Chiunque incontrasse Addison Rae vorrebbe subito chiederle qualche consiglio sui balletti di TikTok: è proprio quello che ha fatto Kim Kardashian. Da un annetto a questa parte, la star 20enne della piattaforma è diventata molto amica di Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kim, e la 40enne ne ha approfittato quando l'ha incrociata per farsi insegnare le mosse giuste. Il tutto è andato in onda nel reality Keeping Up With The Kardashians. Innanzitutto Addison Rae ha ricordato che è fondamentale fare un po' di riscaldamento prima di buttarsi a capofitto nella coreografia. Il resto poi è nato spontaneamente.