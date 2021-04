Zucchero, in arrivo un album in acustico

Zucchero “Sugar” Fornaciari si prepara a tornare sulle scene, il prossimo venerdì 14 maggio con un album particolare. “Inacustico Doc and more” sarà una selezione di tutti i più grandi successi musicali dell’artista, che verranno appositamente riarrangiati in un’inedita versione acustica, solo strumenti e voce. La tracklist completa include ben 25 tracce. "Ecco, a sorpresa, il nuovo progetto a cui mi sono dedicato negli ultimi mesi, qui per voi da Lunisiana Soul. Enjoy. Zucchero”. È con queste parole che il cantautore simbolo di una generazione musicale in Italia, ha annunciato l’uscita del suo nuovo lavoro in studio, per lui il numero 15, dall’esordio nel 1983 con “Un po’ di Zucchero”.

