Anna Tatangelo, la cover sexy del nuovo singolo

Nuova musica per Anna Tatangelo. La cantante ha annunciato, con un post su Instagram, l'imminente arrivo del suo nuovo singolo, “Serenata”. E lo ha fatto con una cover che ha mandato in delirio i fan: tacchi e perizoma. L'artista 34enne torna da venerdì 30 aprile con il singolo “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee e già disponibile in pre-save. Un brano che sembra avere l'intenzione di cavalcare il successo di “Guapo” feat. Geolier, che conta oggi decine di milioni di stream e visualizzazioni, e “Fra me e te” feat. Gemitaiz. La serenata, in questo caso, è l'ultima spiaggia, l'ultimo modo per nascondere le fratture di una storia che ormai si è conclusa. Ancora una volta, quindi, Anna Tatangelo torna a misurarsi con un flow del tutto inedito. Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa grazie all’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato “Ragazza di periferia”.

