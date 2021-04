Pink, annunciati nuovo singolo e album

Un post che ha colto tutti di sorpresa. Alecia Beth Moore, questo il nome all’anagrafe di Pink, ha fatto un annuncio che ha immediatamente ottenuto grandi consensi da parte del pubblico attraverso il profilo Instagram che conta più di otto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari. "All I Know so Far" è il titolo del singolo che segna l’atteso comeback discografico di una delle artiste più popolari, amate e di successo della scena discografica mondiale: la canzone farà il suo debutto sul mercato venerdì 7 maggio. Parallelamente, Pink, classe 1979, ha annunciato anche la pubblicazione del nuovo album che verrà distribuito due settimane dopo, ovvero venerdì 21 maggio, quando uscirà anche il film del concerto della cantante.

