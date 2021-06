Max Pezzali, un tour in estate per far cantare tutti

Venerdì 2 luglio si alzerà il sipario su "Max90 Live", la tournée che celebrerà l’ultimo decennio dello scorso millennio con la musica di un suo assoluto protagonista. L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sarà la location della data zero che vedrà Max Pezzali, classe 1967, portare musica dopo la difficile situazione legata alla diffusione del Coronavirus che ha drasticamente colpito il settore degli appuntamenti live. Il ricco calendario vedrà poi il cantante fare tappa in numerose città: da Pistoia a Bologna passando per Ferrara.

Ecco il calendario delle date annunciato da Vivo Concerti:

2 luglio - ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

4 luglio - PIAZZA DUOMO - PISTOIA⠀

8 e 9 luglio - PIAZZA TRENTO E TRIESTE/FERRARA SUMMER FESTIVAL - FERRARA⠀

11 e 12 luglio - PIAZZA GRANDE - PALMANOVA (UD)⠀

16 e 17 luglio - STUPINIGI SONIC PARK - NICHELINO (TO)⠀

19 luglio - SEQUOIE MUSIC FESTIVAL - BOLOGNA⠀

21 e 22 luglio - CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)⠀

24 luglio - CASTLE ON AIR -BELLINZONA, SVIZZERA

31 luglio - MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

6 e 7 agosto - PARCO DELLA PACE - SERVIGLIANO (FM)⠀