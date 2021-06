Post Malone si è fatto impiantare due diamanti sui denti

Post Malone torna a far parlare di sé e non per la sua musica stavolta. Il rapper ha attirato l’attenzione per aver un gesto che sta facendo piuttosto discutere. Ha scelto di installare, al posto dei canini, due diamanti da ben 12 carati, dal costo complessivo di 1,6 milioni di dollari. Insomma, come fa sapere TMZ è come se si acquistassero 12 anelli di fidanzamento da un carato ciascuno. Ma Post Malone non è l’unico ad aver fatto propria questa moda, chiamata Grillz, che in questi anni spopola tra i rapper più famosi e conosciuti al mondo. C’è chi sceglie di fissare una dentatura in oro, chi in argento o ancora in platino. Il tutto varia in base, ovviamente, alla richiesta dell’artista. A quanto pare, però, il rapper non ha proprio voluto badare a spese, optando invece per dei costosissimi diamanti.