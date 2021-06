Elton John, nel 2022 il suo ultimo concerto in Italia

Elton John annuncia il ritorno del suo 'Elton John Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour' che include un concerto anche in Italia, l'ultimo della sua carriera, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il 4 giugno 2022. Quello del 4 giugno sarà il primo concerto di Elton John nello stadio di Milano, inoltre sarà il quindicesimo concerto della sua carriera a Milano, la diciottesima perfomrance se nel conto si fanno entrare anche eventi privati ed apparizioni tv/radio. Il primo concerto di Elton a Milano è datato 17 Aprile 1973 al Velodromo Vigorelli.

Il tour di addio di dipanerà lungo trenta live in Europa e Nord America partendo dal 27 maggio a Francoforte, in Germania. Gli ultimi spettacoli si terranno al Dodger Stadium di Los Angeles il 19 e 20 novembre 2022 commemorando la sua performance nel medesimo stadio dell’ottobre del 1975. La vendita generale sarà nel sito di D'Alessandro & Galli a partire dalle ore 10.00 dell'1 Luglio.

Annunciando le date finali del suo tour sui social media, Elton John ha dichiarato: “Ciao a tutti i miei meravigliosi fans là fuori. Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, beh, per tutta la mia vita. Gli show che annuncio oggi saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando in luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera. Che sia l’estate prossima a Francoforte o al leggendario Dodger Stadium per il gran finale negli Stati Uniti, non vedo l’ora di vedervi tutti on the road per l’ultima volta. Questo tour è stato incredibile finora, pieno di momenti entusiasmanti e non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti. A tutti i miei amici in Oceania, verremo a trovare anche voi. Grazie e non vedo l’ora di vedervi nella vostra città”.