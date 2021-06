Shakira, in arrivo nuova musica

Nelle scorse ore Official Charts ha ripreso l’intervista rilasciata da Shakira a Vogue Mexico al quale ha parlato della realizzazione di nuova musica. L’artista, classe 1977, ha rivelato: “Mi sento davvero piena di energie, ho voglia di lavorare e sono molto ispirata. Sto premendo sull’acceleratore, sto facendo molte canzoni. In questo momento sto lavorando al mixaggio di quella canzone che uscirà a luglio”. Successivamente, la cantante ha parlato anche della pubblicazione del nuovo disco, queste le sue parole: “Le canzoni continueranno a uscire per tutto l’anno e termineranno con un album che credo sarà disponibile il prossimo anno”. Nuova musica in arrivo? In tanti lo sperano .