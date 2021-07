Raffaella Carrà, l'omaggio durante Italia-Spagna

Emozionante riscaldamento per la Nazionale italiana nel ricordo di Raffaella Carrà. Prima di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020, gli Azzurri si sono riscaldati sull'erba di Wembley sulle note di "A far l'amore comincia tu". E ha portato fortuna visto il risultato finale. Un doveroso omaggio a una delle più grandi showgirl italiane, morta a 78 anni nella giornata di lunedì. Anche perché ieri sera si sono affrontate le nazionali dei due Paesi in cui era forse più amata. In giornata la Figc aveva chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale “A far l’amore comincia tu”, una delle sue canzoni più amate e ballate da tante generazioni e che ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi italiani sugli spalti di Wembley.