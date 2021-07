Nicki Minaj: "Sto per comunicare qualche cosa di importante"

La voce di "Starships", classe 1982, ha incuriosito il pubblico con l’ultimo post condiviso sul profilo Instagram. L’artista ha sorpreso i fan con il messaggio misterioso che ha ottenuto grande risonanza mediatica e oltre due milioni di like. La cantante ha dichiarato: “Ragazzi, c’è qualcosa che ho bisogno di condividere con voi urgentemente”. In seguito, l’artista ha fornito alcuni dettagli sul giorno dell’annuncio: “Farò una diretta su Instagram giovedì alle 22:30. No, non arriverò in ritardo. Anzi, sarò in anticipo. Questo è davvero, davvero, davvero importante. Vi amo così tanto”. Le parole di Nicki Minaj hanno immediatamente sollevato numerosi interrogativi nei fan, desiderosi di conoscere il contenuto della diretta.

