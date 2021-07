Elettra Lamborghini, la foto in bikini manda in tilt i social

La sirena Elettra Lamborghini sbaraglia i social. L'ereditiera ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini blu elettrico e posa da diva a bordo piscina. Il fisico della cantante di "Pistolero" è esplosivo al pari dei commenti e dei like. Tra i cuori di apprezzamento anche quello del marito Afrojack, dj di fama internazionale sposato poco meno di un anno fa. "Ho un bikini solo per te...Ma non mando foto in direct" recita la caption ironica della Lamborghini. Nei giorni scorsi, si era diffusa la voce di una possibile gravidanza per la regina del twerking, ma si tratta di un gossip infondato.

