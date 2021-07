Alessandra Amoroso a San Siro nel luglio del 2022

Grandi notizie per i fan di Alessandra Amoroso: il 13 luglio 2022 ci sarà un grande appuntamento a Milano ed è già possibile acquistare i biglietti. "Tutto accade a San Siro", questo il nome che è stato dato all'evento che la vede protagonista. Si tratta del suo primo concerto all'interno di uno stadio, occasione nella quale l'artista ripercorrerà le canzoni di tutto il suo repertorio. "Karaoke", "Comunque andare", "Stupida", o ancora "Pezzo di cuore", cantato con la collega e amica Emma Marrone e "Immobile", suo debutto da solista: questi sono solo alcuni dei suoi brani più famosi che non potranno certamente mancare al concerto.

Per dare la notizia la cantante ha deciso di realizzare un video in cui racconta la sua storia al centro del prato di San Siro mentre un gioco di laser 3D la avvolge, creando un contenuto totalmente inedito per la musica in Italia. Per l’occasione sul tetto dello stadio sono stati installati 6 proiettori laser da 33W guidati da tre operatori (lo slovacco Martin Gabco, l’olandese Pieterjan Ruysch e l’italiano Marco Malatesta) che, diretti da Luca Toscano, hanno lavorato alla realizzazione di una grafica laser tecnicamente complessa che alterna una parte monocroma che accompagna il racconto intimo della vita di Alessandra a un’esplosione di colore per indicare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, da quando appunto la sua vita si è “riempita di colore”.