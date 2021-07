Jennifer Lopez in bikini bacia Ben Affleck con passione

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck adesso è ufficiale a tutti gli effetti. Dopo il bacio "rubato" dai fotografi, poco più di un mese fa, mentre i due erano in un ristorante con la famiglia di lei e lo scatto insieme abbracciati pubblicato qualche giorno fa da un'amica, i Bennifer escono allo scoperto con uno scatto caliente condiviso da Jlo nel giorno de suo 52esimo compleanno. Compleanno che la star ha trascorso con Ben su un lussuoso yacht a Saint-Tropez. Dopo aver immortalato Jlo in una serie di scatti super sexy in bikini, la fotografa Ana Carballosa ha concluso l'album con una foto che ritrae i due innamorati insieme abbracciati mentre si baciano appassionatamente.

