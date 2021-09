Machete ha annunciato "Cantera Machete vol.1"

Il mistero dei led-wall apparsi nelle stazioni di alcune città è stato risolto. Era aprile quando si sentì parlare per la prima volta di “Cantera Machete VOL.1”. Il progetto nacque inizialmente come un format Twitch sviluppato dalla Machete crew in occasione dell’anniversario dei 10 anni di attività del collettivo. Tra 10 mila iscritti, ne erano stati selezionati 80, poi scremati a soli 8 finalisti. Uno sguardo sui giovani e sul loro mondo per cercare nuovi talenti.

L’obiettivo di Machete era quello di scovare giovani promesse emergenti e di dare loro la possibilità di costruire qualcosa di concreto. In palio per i primi 3 classificati c’era infatti la possibilità di registrare un video, per il primo anche l’opportunità di incidere due singoli in collaborazione con le etichette Sony e Columbia i cui loghi sono sui ledwall diffusi per annunciare l’album. Da questa iniziativa, come venne annunciato a sorpresa ad aprile, sembra essere nato anche un progetto vero e proprio. Ed eccoci arrivati all'album, contenente 11 tracce e 11 artisti.