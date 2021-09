Avete mai ascoltato le canzoni dei Maneskin in coreano?

Le Rolling Quartz sono Jayoung, Arem, Hyunjung, Yeongeun e Iree: si sono formate un anno fa dalla fusione delle Rose Quartz e delle Rolling Girlz, in cui militavano le musiciste, e hanno esordito con cover di Lady Gaga, Justin Timberlake, e di artisti più vicini al rock come Skid Row e Paramore. Non è finita: il gruppo asiatico, come ha raccontato Rockol, ha anche realizzato una cover dei Maneskin, proprio del brano che ha dato il via alla loro marcia trionfale, "Zitti e buoni".

Ecco il pezzo: