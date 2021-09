Rkomi in versione inedita: esce “Taxi Driver – MTV Unplugged”

L'ultimo album di Rkomi, "Taxi Driver", certificato doppio disco di platino, è uno dei dischi di maggior successo del 2021, con oltre 260 milioni di stream. Il progetto, dopo essere tornato alla numero 1 della classifica FIMI-GFK a 4 mesi dall’uscita, sarà presentato in una nuova e inedita versione. Il prossimo 24 settembre sarà infatti disponibile "Taxi Driver – MTV Unplugged". L’album riprenderà così lo storico format del canale che ripropone in versione acustica e dal vivo la musica di artisti leggendari ed iconici. "Come sapete con Taxi Driver ho voluto intraprendere un vero e proprio viaggio, ragionando senza confini e facendomi influenzare da ogni genere, presente e passato, segnando le mie scelte artistiche", ha detto Rkomi ha proposito del progetto. Con l’album, uscito ad aprile, Rkomi si è messo a nudo e quando ha ricevuto la proposta di fare MTV Unplugged ha “accettato senza esitazione”.

"Unplugged significa “senza spina”, ovvero totalmente senza strumenti elettrici al fine di creare un’atmosfera più intima e suggestiva. Mi sono lasciato ispirare dalle esibizioni di grandi artisti che hanno segnato la storia del rock/pop mondiale, come quella dei Pearl Jam o dei Nirvana. MTV Unplugged rappresenta da sempre un momento speciale per gli artisti che vogliono mettersi a nudo, tecnicamente ed emotivamente", ha concluso Rkomi.