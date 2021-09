Gaia, un nuovo singolo anticipa l'album

“Nuvole di zanzare” sarà il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo progetto in studio di Gaia Gozzi, in arrivo il prossimo 29 ottobre. Con ogni probabilità, faranno parte della tracklist ufficiale di “Alma” anche la sanremese “Cuore Amaro” e la hit dell’estate “Boca” dove Gaia ha incantato il pubblico in portoghese, accanto a Sean Paul e ChildsPlay. L’annuncio ufficiale dell’uscita del singolo, in arrivo il 1 ottobre in radio e su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, è stato fatto proprio dalla cantautrice italo-brasiliana sui social. "Alma" è il secondo disco di inediti di Gaia e racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi. Il primo album in studio è stato "Genesi", pubblicato a marzo del 2020.

