Maluma e Kim Kardashian stanno insieme?

Maluma e Kim Kardashian hanno un flirt? Tutto era iniziato quando erano stati visti ad alcuni eventi a Miami lo scorso febbraio. Si trattava della prima uscita pubblica della 40enne dopo il divorzio da Kanye West. Sulle pagine di L’Officiel Hommes, un giornalista del magazine ha chiesto alla stella della musica latina da dove siano usciti quei rumors e lui ha risposto così: "Non lo so proprio! Eravamo insieme allo show di Dior. L'ho incontrata per la prima volta lì. Ero lì anche con Kourtney Kardashian (sorella maggiore di Kim). Le persone hanno semplicemente cominciato a parlarne ma non so perché. Forse perché lei stava divorziando?". Ha quindi aggiunto che sono amici: "Ma no, siamo buoni amici. Non parliamo così spesso, ma siamo buoni amici e ci auguriamo sempre il meglio a vicenda".